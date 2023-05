Lionel Messi y Argentina triunfan en los Premios Laureus

El atacante del PSG, siete veces ganador del Balón de Oro, ya había conquistado el Premio Laureus a mejor deportista del año en 2020. En aquel entonces lo había compartido con el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

El argentino asistió a la ceremonia en el centro de París junto a su esposa Antonela.

Lionel Messi tenía entre sus rivales por el galardón individual a su compañero de club Kylian Mbappé, integrante de la Francia subcampeona mundial y derrotada por Argentina en la final de Qatar 2022.

¡Hace historia! Lionel Messi es el primer atleta de la historia que gana los premios Laureus World Sportsman of the Year and Laureus World Team of the Year Awards en la misma edición. #Laureus23

La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeona del mundo de 100 metros por quinta vez el en el 2022 en Eugene (Estados Unidos), fue la mejor deportista del año.

Al tenista español Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 y número uno del mundo más joven de la historia, lo premiaron como revelación del año. Al futbolista internacional danés Christian Eriksen lo recompensaron como el regreso más destacado, por haber retomado su carrera de alto nivel en el futbol inglés después de sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa en 2021.

🏆 Catherine Debrunner is the 2023 Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability.

A glittering year in 2022 saw Catherine dominate on the road and the track, with major race victories and stunning world records. #Laureus23 pic.twitter.com/WYHIGsZh4N

