Guatemala debuta en el Premundial de futbol playa ante Bahamas

El Campeonato de Beach Soccer de Concacaf (CBSC) Bahamas 2023 da dos boletos para el Mundial Emiratos Árabes Unidos 20223.

El Malcolm Park Nassau de Bahamas fue el escenario deportivo que vio el debut de la Selección Nacional de Guatemala de futbol playa en el Campeonato de Beach Soccer de Concacaf (CBSC) Bahamas 2023, certamen que coronará al mejor de la región y dará dos boletos (a los finalistas) para la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2023 que será en Emiratos Árabes Unidos.

Los dirigidos por Pablo Rodríguez que tuvieron la oportunidad de pisar la arena blanca del Malcolm Park Nassau fueron Hendruck Córdoba (portero), Juan Flores, José Lem, Wilson González (capitán) y Miguel González.

Juan Flores adelantó a los nacionales luego del pase del portero Códoba. Flores la durmió con el pecho, se la acomodó con la rodilla y metió un derechazo para el 0-1. Lesly St Fleur igualó las acciones 1-1. Nuevamente la “Bicolor” se adelantó en el marcador 1-2 tras un error del meta de Bahamas, Michael Butler, que fue aprovechado por Miguel González. Por último, Wood Julmis empató las acciones 2-2. Tras jugarse los tres periodos, el partido se tuvo que ir a tiempo extra y ahí prevaleció la igualdad. En la definición por penaltis, ganó Bahamas 5-4 a Guatemala y con ello, los locales sumaron su primer punto (por victoria con penaltis) y los guatemaltecos se quedan en cero en el debut del Premundial.

La Selección Nacional de Guatemala tendrá su segundo partido en el Campeonato de Beach Soccer de Concacaf (CBSC) Bahamas 2023 este martes y será ante México, que hoy debutó con triunfo ante Belice (4-2). El juego se celebrará a partir de las 16:00 horas de nuestro país.

Guatemala quedó sembrada en el grupo B junto a Belice, México y Bahamas. El cierre de los guatemaltecos será el próximo miércoles a partir de las 16:00 horas cuando enfrente a Belice. La “Azul y Blanco” busca clasificar a los cuartos de final.

Tras la fecha 1, el grupo B queda así: México, primero con 3 puntos; Bahamas, segundo con 1 puntos; Guatemala, tercero sin unidades; y cuarto, Belice, sin puntos.

🚫 The Bahamas goalkeeper gave his team 1 point with a brilliant save in the penalty shootout! 🧤 🇧🇸 #CBSC23 pic.twitter.com/ADosUeuQnt

❤️⚽ What a thrilling encounter between 🇧🇸 Bahamas and 🇬🇹 @fedefut_oficial! Relive the best moments of this #CBSC23 showdown! 📹 pic.twitter.com/C3VSZtaku0

— Concacaf (@Concacaf) May 9, 2023