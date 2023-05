Primera división: Dos históricos se medirán en cuartos de final

Conoce aquí cuáles son las series de cuartos de final de la liga de ascenso del futbol guatemalteco.

Los Deportivos Zacapa, Coatepeque F. C., Suchitepéquez y San Benito F. C. conocieron este domingo a sus rivales para encarar la fase de los cuartos de final que dará cuatro boletos a las semifinales del torneo Clausura 2023 de la Liga Primera División de No Aficionados.

Este fin de semana se realizaron los duelos de ida de los accesos a cuartos de final, instancia en la cual los ganadores fueron Aurora F. C., Universidad, Barberena F. C. y Deportivo San Pedro.

El sábado en horas de la mañana, el Aurora recibió a Deportivo Marquense recordando capítulos importantes de Liga Nacional y con un empate 0-0 en los 90 minutos del duelo de vuelta, terminó por inclinar la balanza a favor de los capitalinos gracias a su 1-2 conseguido a mitad de semana.

En otro duelo jugado ayer, el Quiché F. C. igualó en un emotivo encuentro 2-2 ante Universidad, que con un global de 3-2 avanzó a la serie de cuartos de final. En el juego disputado en Quiché, Brandon Rafael (23’) adelantó a los visitantes, pero inmediatamente igualó el local con gol de Jhonatan Romero (35’). Antes de terminar la primera parte, el mismo Romero incrementó la ventaja para Quiché a 2-1 con su anotación hecha a los 45’. En la segunda parte, Universidad encontró la paridad a través de Wilber Pérez, el autor del gol de la victoria en el juego de ida. El boleto fue para los capitalinos, gracias a la diana del “Bebote” Pérez.

AURORA ES EL PRIMER EQUIPO CLASIFICADO A CUARTOS DE FINAL. pic.twitter.com/7OdaC02Hpa — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) May 6, 2023

Domingo de grandes emociones

El tercer partido disputado en la serie de los accesos de cuartos de final de la Primera División fue el de Deportivo Nueva Concepción y Barberena F. C. La Nueva se adelantó con gol de Erick Romero (49’), luego igualó el conjunto oriental por medio de Carlos Ernesto (86’). Con el 1-1 global (0-0 en la ida), el partido se fue a tiempo extra, ahí Irvin Cruz (102’) hizo el gol que clasificó a los de Barberena a la siguiente fase.

El domingo fue un día de muchas emociones en la Primera. A segunda hora, Juventud Pinulteca se midió a San Pedro F. C. (1-1 en la ida). Hristopher Robles (36’) abrió el marcador para los locales y Alexis Barrientos (67’) igualó las acciones. Con el 2-2 global se tuvo que ir a tiempo extra y posteriormente a lanzamientos desde el punto penalti. En esa instancia fue más certero el visitante ya que ganó la tanda 4-5 gracias a los goles de Selvin Pilar, Klisman García, Willinton Techera, Rodrigo de Oliveira e Igor Dos Santos.

Ésta vez si lo hizo Deportivo San Pedro FC, su rival es el cuadro de San Benito FC. 📸Arte GT pic.twitter.com/AmGzrlSN1r — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) May 8, 2023

Las series de cuartos de final quedan así:

Barberena F. C.-Deportivo Zacapa

Universidad-Coatepeque

Aurora F. C.-Deportivo Suchitepéquez

San Pedro F. C.-San Benito

Los juegos de ida se jugarán el miércoles 10 y jueves 11 de mayo en Santa Rosa, Guatemala y San Marcos. Los duelos de vuelta serán el sábado 13 y domingo 14 de mayo en Zacapa, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Petén.

