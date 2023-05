Una brillante remontada de Max Verstappen le da el Gran Premio de Miami

Sergio Pérez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) le dieron un toque hispanohablante al Top-5 del Gran Premio de Miami.

Con una espectacular remontada, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó el domingo el Gran Premio de Miami y mantuvo su liderato del Mundial de Fórmula 1 de 2023 por delante del mexicano Sergio Pérez, que fue segundo en la carrera.

Verstappen, que había partido desde la novena posición, dio una exhibición de pilotaje hasta desbancar en la cabeza a ‘Checo’ Pérez, su compañero de Red Bull, que había iniciado en la ‘pole position’.

After 57 laps, our points-scorers in Miami 🤩#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Zq3RMvCpWK

— Formula 1 (@F1) May 7, 2023