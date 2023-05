Aaron Herrera sobresale en el triunfo de Montreal ante Orlando City

Próximo a recibir su primer llamado con la Selección de Guatemala, Herrera provocó un gol y dio una asistencia en el triunfo del CF Montreal (2-0) ante el Orlando City, tercer triunfo al hilo de los canadienses.

Aaron Herrera, el joven defensor nacido en Estados Unidos pero de padres guatemaltecos, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del CF Montreal de la Major League Soccer. Herrera está próximo a recibir su primer llamado a la Selección de Guatemala y su rendimiento en la liga norteamericana es una muestra del gran potencial que tiene. Con su club, el CF Montreal, Herrera ha sido pieza clave en la reciente racha de tres triunfos consecutivos, en los que ha demostrado su habilidad en ambas áreas del campo.

En el último partido ante el Orlando City, Herrera brilló al provocar un gol y dar una asistencia en la victoria 2-0 de su equipo. Su desempeño ha sido destacado por la prensa especializada y ha llamado la atención de muchos aficionados en Guatemala, quienes esperan con ansias su debut con la selección nacional.

.@cfmontreal take the lead off the deflection!

Watch live on #MLSSeasonPass: https://t.co/pIWvElU4Uy pic.twitter.com/0iCalTmx5j

— Major League Soccer (@MLS) May 7, 2023