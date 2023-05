‘Canelo’ Álvarez se impone por decisión unánime a John Ryder

'Canelo' Álvarez, de 32 años, suma ahora 63 peleas: 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates.

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez conservó el título de campeón mundial de los supermedianos al vencer por decisión unánime al británico John ‘Gorila’ Ryder el sábado, en pelea celebrada en el estadio Akron, en Guadalajara.

Tras los 12 rounds de la pelea estelar de la función denominada “El Rey viene a casa”, a la que asistieron unos 50 mil espectadores, los jueces le dieron el triunfo a Álvarez con las siguientes tarjetas: 120-107, 118-109 y 118-109. “Ryder es un peleador muy duro y muy difícil, lo respeto mucho”, dijo Álvarez tras ganar la pelea celebrada en el marco de los 200 años de la fundación de su natal estado de Jalisco. “Es un momento histórico para mí, soy bendecido por estar aquí con mi gente, que me han apoyado desde el principio”.

