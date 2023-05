Arsenal no baja los brazos y gana en Newcastle

Un gol del noruego Martin Odegaard (minuto 14) cayó como un jarro de agua fría en el Saint James’ Park, que siguió empujando a los Magpies, pero un gol contra su portería del defensa suizo Fabian Schar (71′) tras una gran jugada del brasileño Gabriel Martinelli decantó definitivamente el partido para los Gunners.

Con esta victoria en una de las citas más duras que le quedaba en el calendario, el Arsenal vuelve a acercarse a un punto del líder Manchester City, que sin embargo tiene todavía un partido pendiente.

Si bien lograr el campeonato ya no depende de los hombres de Mikel Arteta, los “Gunners” demostraron que no tenían intención de bajar los brazos luego de haber liderado durante 30 jornadas el campeonato.

Winning away – together ❤️

Catch all the best action from a perfect afternoon on Tyneside 👇 pic.twitter.com/4psGLlaI0o

— Arsenal (@Arsenal) May 7, 2023