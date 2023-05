Manchester City vuelve a ganar y pone la mira en Champions League

Los dirigidos por Guardiola se impusieron 2-1 ante el Leeds United, último partido previo al duelo ante el Real Madrid por las semifinales de la Champions League.

El Manchester City demostró su gran potencial en el partido contra el Leeds United en el Etihad Stadium. Desde el primer minuto, los Citizens tomaron el control del juego, manteniendo un ritmo frenético y creando múltiples oportunidades de gol. La combinación letal de Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez y Ilkay Gundogan resultó en una actuación impresionante de los tres jugadores, quienes proporcionaron asistencias y marcaron goles importantes durante el partido. El equipo también mantuvo una sólida defensa, lo que les permitió controlar el juego y limitar las oportunidades de gol del Leeds United. El resultado final fue 2-1 a favor de los locales.

Este partido es vital para el Manchester City, ya que están en la lucha por el título de la Premier League y también se están preparando para enfrentar al Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, el juego de ida será en estadio Santiago Bernabéu.

