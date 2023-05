Messi rompe su silencio y se disculpa con el PSG por su viaje sin autorización a Arabia

"Acá estoy a la espera de lo que el club decida", expresó Lionel Messi, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El astro argentino Lionel Messi rompió su silencio sobre la situación actual que atraviesa en el PSG, club que le ha sancionado por dos semanas luego de viajar sin autorización a Arabia Saudita el pasado lunes, fecha en el que los parisinos tenían entreno tras caer ante el Lorient.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi

“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.

“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl

