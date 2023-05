De esta manera celebró la ciudad de Nápoles el título de Serie A

Luego de 33 años de espera, la ciudad de Nápoles celebró por todo lo alto el scudetto de la Serie A.

Nápoles amaneció el viernes todavía desbordando felicidad tras una noche de celebraciones que se extendieron por toda la ciudad, ensombrecidas sin embargo por un fallecido y decenas de heridos.

El club no ha informado todavía sobre el regreso de sus jugadores a la ciudad, prefiriendo insistir en los festejos del domingo, en el marco de próximo partido como local contra Fiorentina. Pero, según varios medios de comunicación, la plantilla debería regresar a Nápoles el viernes por la tarde.

A mediodía, la ciudad mediterránea se recuperaba poco a poco de una larga noche en la que cánticos, petardos y bengalas acompañaron a la multitud que invadió las calles desde el anuncio de que el Scudetto estaba por fin de regreso a Nápoles, luego de una espera de 33 años.

“Ha sido una sensación única, había una marea humana, la gente se besaba y bailaba”, contaba el viernes por la mañana a la AFP Francesca Raucci, madre de familia que acompañaba a su hijo al colegio.

“Es la noche más bonita que he vivido”, añade la mujer de unos cuarenta años, que confiesa haber festejado hasta las 04h00 hora local. “En Nápoles nos gusta la vida y la fiesta, es lo que nos diferencia de otras ciudades”, explica. “Creo que la fiesta va a durar todo el año”, pronostica sonriendo.

El club azul cielo y blanco aseguró su título de campeón en la noche del jueves, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, más de treinta años después de los dos primeros logrados durante la época de Diego Maradona (1987, 1990), gracias al punto obtenido en Udine con gol de Victor Osimhen (1-1).

Al igual que el milanés Silvio Berlusconi hiciera la víspera, la Primera Ministra Giorgia Meloni escribió un tuit en la mañana del viernes para enviar sus “felicitaciones a todo el equipo, al entrenador Spalletti (…) por este resultado merecido”.

Este evento ocupa los grandes titulares de la prensa nacional: “Nápoles campeón, gran fiesta en la ciudad”, proclama el diario de centroizquierda La Repubblica.

La foto de Osimhen ocupa la portada del diario milanés Il Corriere della Serra con “La fiesta del Nápoles campeón”, mientras que el diario napolitano Il Mattino celebra que “Nápoles canta”, precisando que es “bajo la sobra del rey Diego” Maradona, el genio argentino que dio a Nápoles su último título en 1990.

El viernes, los cláxones seguían resonando en la ciudad. “¡Nápoles, campeón de Italia! ¡Banderas, camisetas, bufandas! ¡Forza Napoli!”, gritaba un vendedor en la calle, exhibiendo un sombrero de cowboy con los colores de Italia.

Emanuele Canzano, un tifoso de 42 años, reconoce el viernes “haber dormido muy poco, ¡quizás una media hora!”. “Hoy voy a ir a trabajar con la camiseta del Nápoles”, dice con orgullo este padre de familia, cuyo hijo Matteo nació hace diez días y al que ha comprado ya un pijama con los colores del club.

“Hemos esperado 33 años (para ganar el título), él solamente diez días”, comenta con una carcajada. “Hoy es como una fiesta nacional en Nápoles, y el domingo haremos una gran comida en familia y después iremos a pasear por la ciudad con las banderas” de los colores del club.

A su lado, Angelo Perna, jubilado de 72 años, ve esta victoria como un “renacimiento popular”. “Es un buen augurio para Nápoles, Italia y Europa”, se alegra.

La fiesta sin embargo queda marcada por el fallecimiento de un joven de 26 años después de disparos por arma de fuego cometidos en pleno centro de la ciudad.

Dear Napolitans, The Scudetto Has Been Delivered!!! Now We Feast!!!!🤍💙🤍💙

@sscnapoli pic.twitter.com/LVvRzUSeWg

— Victor Osimhen (@victorosimhen9) May 4, 2023