Primera División: Árbitros cobran protagonismo

El partido entre Deportivo Marquense y Aurora F. C. fue uno de los más comentados en esta jornada de duelos de ida de acceso a cuartos de final.

La Liga Primera División de No Aficionados realizó el miércoles y jueves los partidos de ida de la fase de acceso a cuartos de final, ronda en la cual los árbitros cobraron mayor protagonismo de lo esperado. El duelo del Deportivo Marquese-Aurora F. C. y Universidad-Quiché fueron los duelos más afectados por el tema arbitral.

En horas de la noche del miércoles, Deportivo Marquense no pudo ante Aurora F. C., pese al mal arbitraje de la cuarteta arbitral encabezada por el central Edras Cardoza. El conjunto del “León del Occidente” cayó de local 1-2 frente al “Tigre aurinegro”. Ederick Ardón (35’) y Óscar Zepeda (38’) convirtieron los goles del visitante antes de que Jeffry Oliva (54’) encontrara el gol de descuento.

El partido se vio marcado por los errores arbitrales de Cardoza. El analista arbitrar Jonathan Polanco destacó en sus redes sociales lo siguiente: “Penal no sancionado a favor de Aurora, error del árbitro asistente uno al indicar fuera de juego en un gol legítimo de Marquense, mala administración de tarjetas y se inventa un penal inexistente a favor de Marquense en el cierre del juego”.

Este jueves a las 11:00 horas y teniendo como escenario deportivo el Estadio Manuel Felipe Carrera de El trébol, la Universidad recibió al Quiché F. C. y logró el triunfo por la mínima diferencia gracias al gol hecho por Wilber Pérez, aunque fue en una clara posición adelantada, la cual pasó desapercibida para el línea asistente dos, César Yaxcal.

Resultados y partidos de vuelta

Barberena F. C. 0-0 Deportivo Nueva Concepción

San Pedro 1-1 Juventud Pinulteca: Kenwl Velásquez (49’) / Hristopher Robles (59’)

Deportivo Marquense 1-2 Aurora F. C.: Jeffry Oliva (54’) / Ederick Ardón (35’) y Óscar Zepeda (38’)

Universidad 1-0 Quiché F. C.: Wilber Pérez (73’)

Los partidos de vuelta de esta serie de acceso a cuartos de final se desarrollarán entre sábado 6 y domingo 7 de mayo.

Aurora F. C. (2-1) Deportivo Marquense se desarrollará el sábado a las 11:00 horas en el Estadio Julio Armando Cóbar (llave 3)

Quiché F. C. (0-1) Universidad será el sábado a las 20:00 horas en el Estadio Municipal Santa Cruz (llave 2)

Deportivo Nueva Concepción (0-0) Barberena F. C. se jugará el domingo a las 11:00 horas en el Estadio José Luis Ibarra (llave 1)

Juventud Pinulteca (1-1) San Pedro F. C. se celebrará el domingo a las 14:30 horas en el Estadio San Miguel (llave 4)

Los ganadores de esta serie avanzarán a la fase de los cuartos de final, instancia a la cual ya están clasificados Coatepeque y Deportivo Suchitepéquez por el grupo A; Deportivo Zacapa y San Benito F. C. por el grupo B.

