Los Ángeles FC y León finalistas de la Concachampions

El Club León clasificó a su primera final del torneo de clubes de Concacaf y Los Angeles FC lo hicieron por segunda vez.

Los Angeles FC y el León se enfrentarán en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf-2023 tras eliminar en semifinales al Philadelphia Union y a los Tigres, un título que corta boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.

El primer pase a la final lo obtuvo el LAFC al eliminar en una semifinal de equipos estadounidenses al Philadelphia Union con marcador global de 4-1.

