Real Madrid cerca de cerrar el fichaje de Jude Bellingham

Según los reportes de varios medios en Inglaterra y España, el futbolista de 19 años será nuevo jugador merengue a partir de la próxima temporada y firmaría hasta 2029.

El Real Madrid está cerca de cerrar a uno de los jugadores más buscados desde el pasado mercado de fichajes, se trata del inglés Jude Bellingham, quien estaría cerca de firmar su vínculo con el club español.

Así lo confirmó el reconocido Fabrizio Romano, así como varios medios ingleses y españoles, el fichaje del futbolista inglés con el club blando parece ir bien encamino y buscarían cerrarlo en este mes de mayo para evitar cualquier tipo de contratiempo.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.

Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.

New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk

