Lionel Messi cumple su primer día de sanción y sus horas podrían estar contadas

Lionel Messi no entrenó este miércoles con el primer equipo del PSG, esto tras la sanción interna que le impuso la institución parisina por haber viajado a Arabia Saudita y se rumora sobre su posible salida a final de temporada.

Como era de esperarse tras la información que se dio a conocer ayer, Lionel Messi no entrenó este miércoles con el primer equipo del PSG, esto tras la sanción interna que le impuso la institución parisina por haber viajado a Arabia Saudita “sin el permiso del club”.

Según RMC Sport, el club habría considerado “un grave error” que Messi viajara a Arabia Saudí en mitad de la temporada. De hecho, el PSG vuelve a la acción el próximo domingo con la disputa de la jornada liguera frente al Troyes en condición de visita.

Según información compartida por Diario AS, Lionel Messi si le habría informado a la cúpula dirigencial del PSG de su viaje a Arabia Saudita por motivos comerciales, pero fue estando en el avión cuando la directiva le habría quitado la autorización, imposible regresar para Messi cuando ya se encontraba en medio vuelo.

De hecho, Messi ya había cancelado hasta en dos ocasiones viajes anteriores a Arabia con fines comerciales debido a que el PSG sufrió derrotas en la previa a esos viajes; una de ellas fue tras la eliminación de la Champions League contra el Bayern, cuando decidió por su propia voluntad no viajar a Arabia debido a la frustración generada con la eliminación.

En esta ocasión, el viaje era imposible de cancelar o posponer porque en Arabia comienza la época de altas temperaturas y no había opción de retrasarlo por tercera vez. En cualquier caso, la decisión del club de cambiar los planes se produjo con el futbolista una vez en el aire.

No es la primera vez que el PSG impone sanciones de esta índole, futbolistas como Serge Aurier, Marco Verrati o incluso Neymar Jr. ya han sido multados e incluso suspendidos bajo el mandato de Qatar Sports Investments -QSI-.

Según la información de Fabrizio Romano, reconocido periodista con las últimas notas del mercado de fichajes, Lionel Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada, la relación entre ambas partes ya está rota.

“Messi dejará el Paris Saint-Germain al final de la temporada. Ya no hay dudas al respecto. Detrás de escena, ahora se sabe que el padre de Leo, Jorge, le comunicó la decisión al PSG hace ya un mes debido al proyecto”, explicó Romano en sus redes sociales.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.

Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.

It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023