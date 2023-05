Facundo Buonanotte, la última ausencia en Argentina Sub-20

Los legionarios son tres de la Serie A, y uno de La Liga, al igual que de la Premier League y Liga Portuguesa.

Otra baja sensible para la Selección Argentina Sub-20 es Facundo Buonanotte, quien finalmente no fue cedido por el Brighton inglés y no integrará la lista de los jugadores que buscarán cambiar la imagen que dejaron en el torneo Sudamericano de enero y soñar con el séptimo título para el país en la categoría.

Si bien el club inglés le había dado el sí al jugador, a AFA le comunicaron este miércoles que no lo cederán. El joven de 18 años, quien presionó mucho para poder defender la camiseta albiceleste y llegó a tener la autorización de palabra del conjunto británico, a fin de cuenta no conformará las filas del equipo de Javier Mascherano.

La lista final

Federico Gomes (Tigre), Nicolás Cláa (Lanus) y Lucas Lavagnino (River Plate) son los porteros escogidos por Mascherano. La parte defensiva se completa con los defensores Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Gómez (Vélez), Román Vega (Barcelona) y Valentín Barco (Boca Juniors).

Javier ha confiado la zona media a estos jugadores: Mateo Tanlongo (Sporting de Portugal), Ignacio Miramón (Gimnasia y Esgrima La Plata), Federico Redondo (Argentino Juniors). Además, Máximo Perrone (Manchester City), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter).

Por último, los delanteros argentinos serán Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejandro Véliz (Rosario Central), Ignacio Maestro (Atlético Tucumán), Juan Gauto (Huracán) t Brian Aguirre (Newell’s Old Boys).

Argentina, el rival de Guatemala

La edición XXIII de la Copa Mundial de Futbol Sub-20 Argentina 2023 se llevará a cabo entre el 20 de mayo al 11 de junio. En el certamen participarán jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2003. Este campeonato será en Argentina luego de que la FIFA le retiró a Indonesia la sede.

Guatemala, que participará por segunda vez en una Copa Mundial juvenil, ​quedó en el grupo A, junto a la selección anfitriona, Argentina, además de Nueva Zelanda y Uzbekistán.

Como un premio para la afición guatemalteca, el sorteo fue bueno con Guatemala que deberá protagonizar el partido inaugural el 20 de mayo a las 12:00 horas de nuestro país. El rival será Nueva Zelanda, a la cual ya se le derrotó en un partido amistoso en Indonesia.

Luego, el 23 de mayo, los guatemaltecos tendrán el partido de sus vidas, se medirán a los argentinos en el Estadio Único Madre de Ciudades a partir de las 15:00 horas de nuestro país.

Es ahí donde Guatemala conocerá el poder o no que tendrán los locales para la presente edición de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA.

Por último, Guatemala cierra actividad ante Uzbekistán el viernes 26 de mayo a las 15:00 horas GT. Se espera que ahí los nacionales puedan igualar lo hecho en Colombia 2011 cuando se logró clasificar a los octavos de final.

