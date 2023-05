Carlos Alcaraz a un paso de la final del Masters 1000 de Madrid

El español se medirá en la siguiente ronda por una plaza en la final al ganador del duelo entre el alemán Daniel Altmaier y el croata Borna Coric, 17º favorito del torneo madrileño.

Tras superar con autoridad el martes a Alexander Zverev, en una reedición de la final del pasado año, Alcaraz sufrió más este miércoles ante un Khachanov, que el martes había apartado a su compatriota Andrey Rublev, número seis del mundo.

En el primer set, Alcaraz rompió el servicio de su rival con la última de las tres bolas de break con que contó en el séptimo juego para ponerse 4-3 arriba y acabar llevándose la manga.

Las cosas se complicaron en el siguiente set con una reacción de Khachanov apoyado en varios errores de su rival, que le llevaron a liderar 3-1 tras romper el servicio de Alcaraz en el cuarto juego.

Two wins from the Madrid title defence ⚔️🇪🇸@carlosalcaraz rallies from 2-5 down in the second set to beat Khachanov 6-4 7-5!#MMOpen pic.twitter.com/MEkFTR0RVr

— Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2023