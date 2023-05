Guatemala conoce detalles del sorteo de la Liga de Naciones de Concacaf

Guatemala quedó en el bombo 2 junto a Jamaica para el sorteo que se realizará el 16 de mayo.

La Concacaf confirmó hoy la fecha, procedimientos y bombos para el sorteo oficial de la Liga de Naciones de Concacaf (CNL) 2023-2024, en la cual la Selección Nacional de Guatemala formará parte de la Liga A, tras su exitoso ascenso de la Liga B. El evento se llevará a cabo el martes 16 de mayo en Miami, Florida, Estados Unidos, a partir de las 17:00 horas de nuestro país.

La distribución de equipos para las Ligas A, B y C se ha determinado con base a los resultados de la fase de grupos de la CNL 2022-2023. Se incluyo un sistema de ascenso de las Ligas B y C a las Ligas A y B, respectivamente.

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) May 2, 2023

El martes 16 de mayo la Confederación realizará el sorteo de cada Liga. Los sorteos se ejecutarán utilizando un sistema simple que involucra seis bombos para la Liga A. Además, cuatro bombos para la Liga B y tres bombos para la Liga C. Todas las selecciones han sido asignadas en un bombo según el ranquin de Concacaf del 31 de marzo de 2023.

Liga A: Panamá y Haití (bombo 1), Jamaica y Guatemala (bombo 2), Honduras y El Salvador (bombo 3), Martinica y Cuba (bombo 4), Curazao y Surinam (bombo 5) y Nicaragua y Granada (bombo 6).

Sembrados en los cuartos de final: México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá.

El sorteo de cada liga comenzará seleccionando al azar un equipo del bombo 1 y ubicando a esa nación en el grupo A de su respectiva liga. El sorteo continuará seleccionando los equipos restantes del bombo 1 y colocándolos en un grupo en orden secuencial. El mismo proceso se hará para todos los bombos.

La fase de grupos se jugará durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2023. Los cuartos de final se jugarán en noviembre de 2023. Las finales de la CNL 2023-2024, donde se coronará a un campeón, se llevarán a cabo en marzo de 2024.

Relive the Top Moments from the Concacaf Nations League March match window 🔝 #CNL

Full story 🔗 https://t.co/ljYfQcFoL4 pic.twitter.com/zdakOGcWuB

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 31, 2023