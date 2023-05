MLS Next Pro: “Quimi” Ordóñez marca doblete con el Cincinnati II

El talentoso futbolista deleitó con sus goles, los cuales le permitieron igualar el partido ante el New England Revolution II.

El guatemalteco Arquimides Ordóñez marcó un doblete de goles este domingo con el F. C. Cincinnati II en el encuentro ante New England Revolution II correspondiente a la MLS Next Pro (tercera división del futbol estadounidense). El marcador final fue de un emotivo empate 5-5 y en la definición desde el punto penalti, el equipo de “Quimi” cayó 5-4 para hacerse del punto adicional.

Lo importante para el guatemalteco fue su doblete que en su momento le permitió igualar las acciones 2-2. El partido se desarrolló en el Gillette Stadium. Damian Rivera adelantó al cuadro local 1-0 al 16’ y luego anotó Marco Dias a los 19’ para el 2-0. El guatemalteco Arquimides Ordóñez apareció en dos oportunidades para igualar las acciones 2-2 en el 23’ y 31’.

Jordan Adebayo-Smith al 41′ colocó el 3-2, pero luego vino la remontada parcial del F. C. Cincinnati II con goles de Salim Adams (53′) y Kai Thomas (61′) para el 3-4. El empate lo hizo Damian Rivera (75′), era el doblete en su cuenta personal.

En la recta final del partido hubo muchas emociones. Marcos Dias al 85′ hizo el 5-4, parecía que el duelo estaba sentenciado, pero, un autogol de Pierre Cayet en el 90′ le permitió al equipo de “Quimi” igualar las acciones. En la definición con penaltis, ahí perdió el Cincinnati II con un 5-4.

Momentos de “Quimi”

Los últimos días han sido de altibajos para el nacional Arquimides Ordóñez, quien es la figura y el hombre referente de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala que jugará la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Argentina 2023, la cual comenzará a partir del 20 de mayo.

Luego de dimes y diretes, se aclaró que Ordoñez estaría con Guatemala en el Mundial más no en los campamentos preparatorios. Luego, ante la intención de incluir a Ordóñez en la Copa Oro 2023, se dijo que al joven futbolista solo le habían dicho de ser parte de la Sub-20, no de la mayor. Más adelante se explicó que las puertas de la “Bicolor” mayor están abiertas para “Quimi”, quien no ha dejado claro su decisión.

El miércoles 26 de abril, Arquimides Ordóñez, anotó el gol que le dio la clasificación al F. C. Cincinnati (MLS) sobre el Loisville City F. C. (1-0) a la fase cuarta ronda de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023.

Ese mismo día la Fedefut había informado que Arquimides Ordóñez era parte de la convocatoria para viajar a un campamento en Argentina, previo a la participación Mundialistas. Días más tarde se informó que “Quimi” no estará en el campamento y se unirá más adelante a la “Azul y Blanco” para jugar el Mundial.

El sábado, el Cincinnati F. C. jugó la fecha 10 de la Major League Soccer (MLS) ante el New England e igualaron 1-1. Ordóñez estuvo en la banca y no tuvo ningún minuto de juego. El siguiente compromiso de su equipo será el sábado 6 de mayo cuando por la fecha 11, el Cincinnati reciba al D. C. United.

Por la MLS Next Pro, en la cual hoy Ordóñez hizo dos goles, el Cincinnati II jugará el próximo domingo 7 de mayo ante Toronto F. C. II.

WHAT A WAY TO TIE IT UP! 😤 @Quimi_Ordo brings @FCCincinnati2 level and makes it look easy. 👏 pic.twitter.com/oJCRYxksE8 — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) April 30, 2023

