Manchester City asume el liderato de la Premier tras derrotar al Fulham

Con anotaciones de Haaland y Álvarez, el City se impuso al Fulham y se subió a lo más alto de la clasificación con 76 puntos en 32 partidos jugados, mientras que el Arsenal se quedó con 75 unidades en 33 encuentros.

Durante la mañana de este domingo jugó el equipo de Pep Guardiola. En el estadio Craven Cottage y por la fecha 34 de la Premier League, Manchester City venció de visitante a Fulham por 2-1 con tantos de Erling Haaland y Julián Álvarez y se apoderaron de la primera posición en la tabla.

Tras la goleada por 4-1 ante Arsenal, los dirigidos por el DT español requerían una victoria este domingo para corroborar su favoritismo en busca de alzar nuevamente un título del balompié inglés después de vencer a los líderes del torneo en aquel entonces.

🔝 @ManCity go to the summit of the #PL! #FULMCI pic.twitter.com/hXx6ugAikb

