Liga MX: Así queda la liguilla del futbol mexicano

Los ocho equipos que clasificaron al repechaje definirán su pase a los cuartos de final el próximo fin de semana en partidos a disputarse entre el sábado 6 y domingo 7 de mayo. Estos duelos serán a partido único y, en caso de empate, se procederá a la definición de penales y como locales los equipos ubicados del 5 al 8 de la tabla. Los ganadores irán contra uno de los cuatro equipos que ya esperan en cuartos de final.

¡Lista la #Reclasificación! 🤩

Así se jugará la siguiente ronda del #Clausura2023:@Tuzos vs @ClubSantos@clubleonfc vs @AtletideSanLuis @TigresOficial vs @ClubPueblaMX@CruzAzul vs @AtlasFC

8 Clubes, 4 lugares para los #4tosDeFinal#LigaBBVAMX ⚽ pic.twitter.com/PEDentBngy

— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 1, 2023