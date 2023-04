Villatoro espera que “manden un buen arbitraje” para el partido ante Comunicaciones

El técnico de Xelajú MC, Amarini Villatoro, calienta la previa al cruce ante Comunicaciones, juego en el que se jugará el liderato del Clausura 2023.

El técnico del Xelajú MC, Amarini Villatoro, habló en conferencia de prensa previa al cruce por el liderato que tendrá ante Comunicaciones este domingo a las 20:00 horas, duelo correspondiente a la jornada 21 de Liga Nacional.

Xelajú afrontará este encuentro con bajas importantes como las de Darwin Lom, Kevin Ruiz y Francisco López por sanción, pero también tendrá lesionados como Cardoza. Ante esto, Amarini comentó que no ve como pretexto las limitantes en su plantilla para sacar un buen resultado, sino, espera que esto puede servirle a algunos futbolistas a tener minutos e intentar aprovechar la oportunidad de ganarse un puesto en el once titular.

“Tenemos al rededor de seis bajas, pero yo creo que no es pretexto, prefiero no hablar de eso, creo que hemos mostrado como grupo que tenemos una idea. Como hablaba con el grupo, vemos esto como un tren de oportunidades para muchos jugadores con minutos. Al menos en la fase final no voy a experimentar, estos últimos dos partidos me servirán para sacar nuevas conclusiones”, expresó.

El partido ante Comunicaciones

Amarini Villatoro espera que en el encuentro cuenten con “un arbitraje de los mejores del país”, ya que prevé será un cruce fuerte entre ambas escuadras y recuerda que en el cruce de la primera vuelta no le marcaron un penal a su equipo. “Me recuerdo bien del partido que se jugó en Guatemala, hubo varias acciones y un penal que no se marcó. ¿Qué puedo esperar? Que nos manden un arbitraje de los mejores del país, un grupo que sepa manejar este tipo de partidos y del rival”, dijo.

Sobre Comunicaciones, el técnico del Xelajú MC dijo que “espero vengan a hacer su partido como equipo histórico que son”, añadiendo que en el cuadro albo “se quejaron que defendimos mucho en el duelo de la primera vuelta, me imagino que vendrán a proponer, se prevé un lindo partido”.

“Ha sido un gran torneo” para Xela, dice Villatoro

Con dos jornadas aún por jugar, Xelajú podría perder su liderato, algo que de pasar no afectaría el buen torneo del cuadro Superchivo, según relata Amarini Villatoro. “Independientemente lo que pase en estas jornadas, no es por compromiso, creo que ha sido un gran torneo. Está de 7 para arriba”, dijo.

El estratega señala que no ve diferencia o superioridad del resto de los equipos ante Xelajú, por lo que dijo que la fase final se definirá por detalles. “Hemos perdido solo dos partidos en 20 jornadas, es un numero bueno, considero que un equipo que aspira a ser campeón no debe perder más de 5 partidos y vamos en esa línea. No nos vemos como el aspirante número 1, pero si para pelar por el título. Creemos que ni los rivales son superiores ni nosotros, estamos muy parejos, son detalles que contarán mucho en la fase final”, concluyó.

