Jugadores suspendidos para la fecha 20 del Clausura 2023

El cuadro de Cobán Imperial no podrá contar para su duelo ante Xinabajul con Alejandro Galindo, Yeltsin Álvarez, Byron Leal y Robin Betancourth.

Publicidad

Cobán Imperial y Xelajú M. C. son los dos equipos más afectados en el rubro de jugadores suspendidos para la fecha 21 del torneo Clausura 2023 que tendrá su jornada este sábado y domingo.

La Liga Nacional dio a conocer el listado de jugadores inhabilitados para los próximos partidos y en el destaca la baja de cuatro jugadores para Cobán Imperial y tres en Xelajú M. C. También Deportivo Mixco tiene una baja sensible. Comunicaciones, por ejemplo, no podrá tener a Nicolás Samayoa.

El juego entre Xelajú M. C. y Comunicaciones se desarrollará el sábado 29 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Para ese compromiso no podrá jugar Nicolás Samayoa quien acumuló tarjetas amarillas ante Deportivo Mixco el sábado pasado.

Por su parte, el cuadro lanudo es el más afectado para de enfrentamiento. El técnico Amarini Villatoro no podrá tener a Darwin Lom y Kevin Ruiz, por la acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco podrá estar Francisco López por una roja directa. Inicialmente le ha dado dos partidos de inhabilitación, también se estaría perdiendo el duelo ante Deportivo Guastatoya del cierre de la fase de clasificación el próximo domingo 7 de mayo.

#Clausura2023 | Comunicaciones tiene tres partidos importantes en la recta final de la fase regular. Se medirá al líder, al campeón y a su acérrimo rival, Municipal. https://t.co/vfOeBmDc25 — Publisport (@Deportes_PN) April 27, 2023

Cobán Imperial

La situación del campeón nacional, Cobán Imperial, no es la mejor de los equipos que buscar ingresar a la fase final. Con dos boletos en juego, y con un cuadro de Alta Verapaz fuera de los puestos de clasificación, el representativo dirigido por Eduardo Méndez tiene cuatro bajas.

Alejandro Galindo, Yeltsin Álvarez, Byron Leal y Robin Betancourth, todos por acumulación de tarjetas amarillas se perderán el compromiso que cierra la fecha 21 ante Xinabajul. Domingo 30 de abril en el Estadio Los Cuchumatanes a las 17:00 horas.

Otros jugadores que están suspendidos: Jonathan Morán (Deportivo Guastatoya) por acumulación de tarjetas amarillas, Jean Márquez (Deportivo Mixco) por roja directa, Carlos Alvarado y Kenlly Velásquez (Deportivo Mixco).

Fecha 21:

Municipal-Antigua

Mixco-Deportivo Guastatoya

Xelajú-Comunicaciones

Iztapa-Santa Lucía Cotzumalguapa

Malacateco-Achuapa

Xinabajul-Cobán Imperial

(Visited 22 times, 22 visits today)

Publicidad