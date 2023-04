Concacaf: Tigres y Los Angeles F. C. con ventaja para llegar a la final

Con un gol de Kellyn Acosta en el descuento, Los Angeles F. C. arrancó el miércoles un empate 1-1 en la cancha del Philadelphia Union en el juego de ida de esta semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El húngaro Dániel Gazdag adelantó a los locales en el 86′ con un penalti por mano de Kellyn Acosta pero el propio internacional estadounidense tuvo su redención después convirtiendo el empate en el 90’+1′.

El vencedor de esta semifinal, que se resolverá en el partido de vuelta del 2 de mayo en Los Ángeles, enfrentará en la final al ganador del duelo mexicano entre León y Tigres, que se impuso en la ida 2-1.

📹 Relive all the action of the 🐍 @PhilaUnion vs ⚫️🟡 @LAFC match with these highlights! 🔥

🗒️ For the recap go to https://t.co/S1xJQtDStM 👈#SCCL23 pic.twitter.com/MWXsElCsSn

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 27, 2023