Así le fue a Arquimides Ordóñez y Moisés Hernández en la Open cup

Los dos guatemaltecos tuvieron destacadas actuaciones con sus equipos en la tercera ronda de la Open Cup

Este miércoles se llevó a cabo la tercera ronda de la U.S. Open Cup 2023, campeonato donde participan más de 100 clubes de todas las competiciones federadas de Estados Unidos y donde sin duda alguna la actuación más destacable de la jornada fue la de Arquimides Ordóñez, quien anotó su primer gol con el equipo mayor del FC Cincinnati y lograron clasificación a próxima ronda.

Pero ‘Quimi no fue el único guatemalteco que tuvo actividad en la tercera ronda de esta copa, el defensor Moisés Hernández también tenía la dura tarea de enfrentarse al Inter de Miami, club propiedad de David Beckham y que el juego se decidió desde la tanda de penales.

El Inter de Miami, propiedad de Sir David Beckham clasificó a la siguiente ronda de la US Open Cup al derrotar en penales al Miami FC, club donde milita el guatemalteco Moisés Hernández.

Hernández disputó los 120 minutos y anotó su penal, lastimosamente su equipo no concretó desde los once pasos y quedan fuera de la competición tempraneramente en tercera ronda. El Inter de Miami tuvo que venir desde atrás empatando el juego al 90 para forzar los tiempos extras y nuevamente empatar al 118 para forzar los penales los cuales ganó 5-3.

Our @opencup run ends here but we are extremely proud of the fight our guys put up tonight 👏🙌#vamosmiami #MIAvIMCF pic.twitter.com/9kQQupMZ6L

— Miami FC (@TheMiamiFC) April 27, 2023