Abel Hernández: Un golazo para aplaudir de pie

El uruguayo Abel Hernández, del Peñarol, marcó un golazo frente al Plaza Colonia y podría terminar con el Premio Puskás de la FIFA.

Abel Hernández es un futbolista uruguayo de 32 años y que actualmente defiende los colores amarillo y negro del histórico club charrúa Club Atlético Peñarol. El pasado fin de semana, el delantero del “Carbonero” se hizo con un golazo de chilena para darle el triunfo a su club 1-2 en condición de visitante.

Cuando el partido estaba 1-1 el árbitro agregó 8 minutos, y fue en ese periodo en el cual Hernández anotó un extraordinario gol. Era el minuto 7 de la reposición cuando llovió un centro de Brian Mansilla desde la izquierda al punto penal. Hernández retrocedió y voló de espaldas para conectar de zurda el balón que dio en el travesaño antes de ingresar a la red.

Tras ese gol, la FIFA publicó este día un listado de los mejores goles que se han marcado recientemente, entre ellos, el de Hernández. La FIFA desde ya empieza con la recolección de goles que más adelante puedan ser opción para el Premio Puskás de la FIFA.

El Premio Puskás de la FIFA se concede al futbolista que se dictamine que ha marcado el gol más relevante estéticamente, independientemente de la competición, del sexo del autor o su nacionalidad. Siempre que el gol no haya sido producto de la suerte o de un error, y que se haya caracterizado por su juego limpio.

Otros golazos candidatos al Premio Puskás de la FIFA

Gideon Kodua de West Ham United en la final de FA Youth Cup

Taha Ali de Malmo

This run and finish from @Malmo_FF‘s Taha Ali ✨pic.twitter.com/9tJSZsGGcz — FIFA (@FIFAcom) April 26, 2023

Matias Rojas de Racing Club en la Libertadores

This unbelievable strike from distance from @RacingClub‘s Matias Rojas 😱pic.twitter.com/SfaaD4lZRs — FIFA (@FIFAcom) April 26, 2023

Amahl Pellegrino del Glimt de Noruega

Nico O’Reilly del Sub-18 del Manchester City

