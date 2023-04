Antigua G. F. C. remonta ante Malacateco y clasifica a cuartos de final del Clausura 2023

Ahora el objetivo de Antigua es no perder la cuarta posición para cerrar de local su serie de cuartos de final. Le hace falta jugar ante Municipal y Xinabajul.

Antigua G. F. C. remontó ante Deportivo Malacateco en el Estadio Santa Lucía como parte del partido reprogramado de la fecha 12 y alcanzó una victoria que lo clasifica a los cuartos de final del torneo Clausura 2023.

Brandon Caicedo al 7’ adelantó a los locales de forma tempranera. Pero luego vino la reacción del cuadro “Panza Verde” con gol de José Mena en el 52’ para igualar las acciones y anotación de Romario Luiz Da Silva al 75’ para sentenciar la remontada y la obtención de tres puntos vitales.

Este nuevo triunfo para Antigua, el octavo del Clausura 2023, le sirve al equipo que dirige Ramiro Cepeda entrar a la fase final, donde con anterioridad ya había clasificado, Xelajú, Comunicaciones, Municipal, Deportivo Guastatoya y Xinabajul.

Antigua, cuarto lugar

Antigua completó con este partido reprogramado de la fecha 12 los 20 compromisos disputados por la mayoría de clubes. Le restan dos duelos para completar la fase regular y en estos duelos habrá en juego 6 unidades.

Actualmente está en el cuarto lugar con 29 enteros, uno más que sus dos cercanos perseguidores: Guastatoya (quinto) y Xinabajul (sexto), ambos con 28 puntos.

El equipo “Panza Verde” no podrá superar los 37 punto de Municipal, tercero del Clausura 2023, lo único que le queda es mantener esta cuarta casilla que le da la posibilidad de cerrar en casa su serie de cuartos de final. Su rival muy probamente será Guastatoya o Xinabajul.

Próximos partidos

Antigua G. F. C. tiene dos partidos por jugar. El primero será este sábado a las 15:00 horas cuando se mida a Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Luego, cierra la fase regular en el Estadio Pensativo de la Antigua Guatemala cuando se mida a Xinabajul. Este duelo prácticamente decidirá quién será el cuarto lugar del campeonato.

Dewinder Bradley no pudo estar en el duelo entre Deportivo Malacateco y Antigua G. F. C. por una lesión, pero podría reaparecer en el duelo ante el conjunto capitalino de Municipal. Asimismo, sigue a la espera de la recuperación total de su futbolista y goleador Óscar Santis, quien ya suma varios duelos de no ser parte de las convocatorias coloniales.

