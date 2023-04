Primera División: Equipos viven jornada dramática en penúltima jornada

Para este domingo, se disputará el cierre de la fase regular, la que decide los clasificados y descendidos.

La Liga Primera División de No Aficionados disputó este fin de semana la fecha 17 del torneo Clausura 2023 y quedó a una jornada de cerrar su actividad de la fase regular. La fecha 18 se jugará este domingo 30 de abril a partir de las 11:00 horas. Habrá un total de 10 partidos para decidir, algunos puestos directos a cuartos de final, accesos a la ronda previa a cuartos de final, descensos y qué equipos van por la serie de permanencia en la liga.

En el grupo A, los clasificados se definirán en la última fecha. Coatepeque F. C. se mantiene como líder con 32 puntos, y grandes posibilidades de llegar directo a los cuartos de final. Solo necesita un empate o victoria el próximo domingo en el cierre de actividades de la fase regular. Incluso, una derrota, combinada con empates de Nueva Concepción y Suchitepéquez, le alcanza para ganar el grupo.

El segundo boleto directo a cuartos de final de la Primera División en este momento pertenece a Nueva Concepción, que acumula 29 puntos, los mismos que Deportivo Suchitepéquez (tercero), pero por tener más goles marcados está en el segundo puesto. La Nueva encarará la última fecha con el objetivo de que ni Suchi ni Quiché F. C. le arrebaten el boleto directo.

Para la ronda de acceso a cuartos de final, de momento los puestos los ocupan Suchitepéquez, tercero con 29 puntos; Quiché F. C., cuarto con 28 puntos; Deportivo Marquense, quinto con 24 unidades; y Catarina F. C., sexto con 24 puntos. El peligro en la última fecha será para los de Marquense y Catarina, ya que San Pedro F. C., séptimo con 24 puntos, podría dejar a uno de ellos fuera con una combinación de resultados.

Ya has tres clasificados

En el grupo B de la Liga Primera División de No Aficionados, el panorama está más claro. Zacapa, primero con 32 puntos; y San Benito, segundo con 32 puntos, tienen asegurado su boleto a cuartos de final de forma directa. Lo habían ganado en fechas anteriores. Solo se disputan el primer lugar de grupo.

Además, el fin de semana Juventud Pinulteca se impuso al Aurora 3-0 y logró su boleto para ser parte de la serie de acceso a cuartos de final. Restan por determinar tres boletos. Estos los pelean Universidad, Aurora, Chimaltenango y Atlético Mictlán.

Mictlán que está fuera de los puestos de clasificación tiene 20 puntos (diferencia del gol de -5) y con una victoria podría llegar a 23 y superar a clubes como Chimaltenango (21 puntos), Aurora (22 puntos) y Universidad (23 puntos, diferencia de gol de -4) y dejar fuera a alguno de estos clubes.

Otros clubes que buscan acceder a la ronda de acceso a cuartos de final son Barberena, Sacachispas y Sanarate, aunque la combinación de resultados es más compleja para estos clubes.

Lucha por el no descenso

Tanto en el grupo A y B aún no está definido este tema. En el grupo A, Puerto de San José es último con 37 puntos (zona del descenso). Arriba está Deportivo Sololá con 37 puntos (zona de repechaje) y en el octavo lugar (zona de salvación) San Juan F. C. con 38 unidades.

En el grupo B, hay triple empate a 38 puntos: Octavo es Sacachispas (salvación), noveno es Chimaltenango (repechaje) y décimo es Sanarate (descenso).

Última fecha, grupo A: San Pedro F. C.-Deportivo Nueva Concepción, Deportivo Sololá-Santa Catarina F. C., San Juan F. C.-Deportivo Suchitepéquez, Deportivo Marquense-Puerto de San José y Quiché F. C.-Deportivo Coatepeque.

Grupo B: Deportivo Sanarate-Chimaltenango, Aurora-Universidad, Deportivo Sacachispas-Juventud Pinulteca, San Benito-Deportivo Zacapa y Barberena F. C.-Atlético Mictlán.

El cierre de la fase regular de la Liga Primera División será este domingo a las 11:00 horas con 10 partidos de forma simultánea.

