Óscar Santis: Incertidumbre sobre la fecha para su regreso a la actividad

Ramiro Cepeda sobre Óscar Santis: "Está haciendo terapías, y no ha disminuido el líquido como se esperaba, es más lento de lo esperado”.

Óscar Santis continúa su proceso de recuperación de una lesión que lo ha alejado hasta el momento de cuatro partidos con el equipo de Antigua G. F. C. durante el torneo Clausura 2023. De momento, aún no hay una fecha concreta de cuándo el futbolista nacional regrese a la actividad del cuadro antigüeño.

Santis fue parte de la victoria 3-1 de Antigua sobre Guastatoya por la fecha 16, partido disputado el miércoles 5 de abril. Luego, se ausentó, por su lesión, en las jornadas 17 (sábado 8 de abril), 18, 19 y 20. Seguramente no le alcanza para las restantes 21 y 22, la cual marca el cierre de la fase regular. ¿Se perderá el resto de campeonato?

“Óscar Santis viene de una lesión larga y no tenemos todavía un panorama claro de para cuándo estará”, aseguró este lunes el estratega colonial, Ramiro Cepeda, durante una entrevista con el Súper Deportivo de Emisoras Unidas.

Añadió: “No sabemos si va a poder estar en este torneo. Tuvo un golpe fuerte en la tibia, lo que le generó líquido, mucha inflamación y dolor”.

Sobre el proceso de recuperación, Ramiro Cepeda comentó: “Está haciendo terapías, y no ha disminuido el líquido como se esperaba, es más lento de lo esperado”.

Ante esa situación, Cepeda asegura que el tema de la desaparición del líquido “es determinante para que él (Santis) pueda volver a entrenar. Óscar no podrá volver a los entrenos hasta que el líquido que le afecta desaparezca por completo del cuerpo del futbolista. “Hay que tener paciencia”, lamentó.

#Clausura2023 | 🐏 Los ‘Superchivos’ habían perdido la cima un par de horas tras el triunfo de los cremas ante Mixco, pero la victoria ante Antigua en el estadio Pensativo los afianza en la liderato del torneo.https://t.co/bgShNVEcnV — Publisport (@Deportes_PN) April 23, 2023

Qué pasa con selección

Al ser consultado, si la lesión de Óscar Santis le podría afectar para su convocatoria a Copa de Oro con la Selección Nacional de Guatemala, Ramiro Cepeda, respondió: “Hoy no podría asegurar, ni el doctor ni nadie, que él no pueda estar en Copa de Oro. La evolución va haciéndose mejor cada día. Pero eso depende siempre de cómo el cuerpo responde a las terapias, no todos reaccionan a la misma manera, así que ha esperar”.

Continúa: “Ojalá pueda estar para la fase final nuestra (Clausura 2023) y para la Copa de Oro. Es un jugador importante que necesitamos”.

Otra baja colonial

Asimismo, el técnico de Antigua G. F. C. se refirió al golpe que sufrió el sábado en la noche el jugador Dewinder Bradley, otro de los goleadores del cuadro antigüeño.

“Bradley tuvo una patada bastante violenta en el final del partido (ante Xelajú) que le provocó un desguince. Estaba con bastante dolor, pero no creemos que sea algo de mucha importancia”, dijo.

Para el estratega, Bradley solamente se perdería el partido reprogramado del próximo miércoles, cuando Antigua G. F. C. visite a Deportivo Malacateco, en duelo correspondiente a la fecha 12. Se espera que el guatemalteco esté habilitado y al 100 % para el juego de este sábado cuando se midan a Municipal a las 15:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol como parte de la jornada 21.

#VamosGuate | 🇬🇹🔥 Así fue la gran anotación de Óscar Santis ante Belice Belice 🇧🇿 1-2 Guatemala 🇬🇹pic.twitter.com/bEE69tl4EI — Publisport (@Deportes_PN) March 25, 2023

