Xavi aún no da LaLiga por sentenciada tras derrotar al Atlético de Madrid

Para Xavi los once puntos de diferencia sobre el Real Madrid son una "situación es de privilegio" en la que "no hay nada hecho".

Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, aún no ve a su equipo como campeón de liga a pesar de derrotar 1-0 al Atlético de Madrid y estar a once unidades del sublíder Real Madrid. El técnico de Terrassa es ve aún mucho trabajo por hacer para llevarse el trofeo, campeonato al que le quedan ocho fechas.

“El equipo no se siente campeón y si lo sienten, les diremos que no lo somos. La situación es de privilegio pero no hay nada hecho”, expresó Xavi Hernández.