HamKam, club de Hagen, limitó comentarios que piden minutos para el guatemalteco

HamKam, ha tomado la decisión de limitar los comentarios en su página de Facebook, debido a los cientos de comentarios de guatemaltecos en sus publicaciones que exigen minutos para el portero Nicholas Hagen.

Publicidad

El portero guatemalteco Nicholas Hagen no atraviesa su mejor momento desde su arribo al HamKam de Noruega. Desde la temporada pasada Hagen ha dejado de ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico, hasta el punto de no entrar ni siquiera en las convocatorias de los partidos.

Estas decisiones del cuerpo técnico han tenido repercusión en redes sociales, ya que cientos de guatemaltecos comentan los días de partido cuando ven el once inicial y no ven a Nicholas Hagen en el once inicial, por lo que el HamKam ha tenido que tomar una drástica decisión en su perfil de Facebook.

HamKam limita comentarios de guatemaltecos que piden a Hagen

El Hamarkameratene, abreviado HamKam, ha tomado la drástica decisión de limitar los comentarios en su página de Facebook, aunque seguramente después también lo terminen haciendo en Twitter e Instagram debido a los cientos de comentarios de guatemaltecos en sus publicaciones que exigen minutos para Nicholas Hagen.

Y es que no es para menos, el portero guatemalteco ya ni siquiera entra en las convocatorias del HamKam, el club noruego tomó la decisión de fichar al sueco Marcus Sandberg como guardameta titular y Lars Jendal se mantendría como suplente, siendo Hagen el sacrificado en la planificación.

Hagen, no tiene minutos con el HamKam desde el pasado 17 de septiembre, en la derrota de su club (2-0) ante el Odd en actividad de la jornada 23 de la Eliteserien, desde ese entonces, el guatemalteco fue relegado al banquillo y le dieron la titularidad a Lars Jendal.

Aún se desconoce cuál será el futuro de Nicholas Hagen, pero seguramente será lejos del futbol noruego, donde perdió protagonismo en el HamKam.

(Visited 40 times, 40 visits today)

Publicidad