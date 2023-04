Conoce a los rivales de Guatemala en su segunda aventura mundialista: Argentina 2023

El sorteo deparó que Guatemala se ubique en el grupo de la anfitriona Argentina, fase que en el papel parece accesible para la bicolor.

Este viernes 21 de abril se llevó a cabo la celebración del sorteo de la fase de grupos del Mundial Sub-20, que se realizará en Argentina. Esta será la segunda aventura mundialista del Guatemala en el máximo torneo de selecciones, que iniciará el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio.

Durante el sorteo se repartieron 24 selecciones en 6 grupos de cuatro integrantes, los cuales lucharán por alcanzar la gloria en el torneo que previamente había sido pactado en Indonesia, pero que un conflicto político lo hizo viajar hasta Argentina.

La gala contó con un toque argentino y como ayudantes al sorteo, la FIFA tuvo a Juan Pablo Sorín, campeón del Mundo Sub-20 con la albiceleste en Qatar 1995; y David Trézéguet, campeón Mundial con Francia en 1998, pero con ascendencia argentina.

Guatemala, que se ubicó en el último bombo, ya conoce a sus rivales. La bicolor se ubica en el grupo A, junto a la anfitriona Argentina; además se le suman Nueva Zelanda y Uzbekistán. Para ver a Guatemala en la siguiente fase, los octavos de final, la bicolor deberá pasar como primera o segunda de grupo; pero en caso no lo logren, aún tiene la chance de clasificar como uno de los cuatro mejores tercer lugar.

