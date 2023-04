AFA y FIFA confirman las sedes para el Mundial sub-20 de Argentina

El partido inaugural, que tendrá a Argentina como protagonista debido a su condición de anfitriona, se llevará a cabo en Santiago del Estero, mientras que la gran final se jugará en el Estadio Único de La Plata.

Argentina será el país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 que se realizará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos, el órgano rector dio a conocer que estos serán los estadios que albergarán el certamen: estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, Estadio del Bicentenario en San Juan, estadio Diego Maradona en La Plata y Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

El contrato de organización fue firmado por la AFA, junto con todos los demás documentos correspondientes al país organizador y las autoridades locales, expresó la FIFA.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial sub-20 que se realizará en Argentina. En el evento, la selección de Guatemala conoció a sus rivales, los cuales son la anfitriona Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda. Este torneo se llevará a cabo del 20 de mayo al 11 de junio, y será una gran oportunidad para que los jugadores jóvenes muestren su talento en el escenario internacional.

La selección guatemalteca, dirigida por el entrenador Rafael Loredo, enfrentará una difícil tarea en su grupo, ya que Argentina es una potencia en el fútbol y el equipo local siempre cuenta con el apoyo de su afición. Uzbekistán y Nueva Zelanda también son equipos fuertes, por lo que Guatemala tendrá que trabajar duro si quiere avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, con un buen plan de juego y una gran actitud, los jugadores guatemaltecos podrán hacer historia en este importante torneo.

El partido inaugural, que tendrá a Argentina como protagonista debido a su condición de anfitriona, se llevará a cabo en Santiago del Estero, mientras que la gran final se jugará en el Estadio Único de La Plata.

La cita mundialista en el país sudamericano se llevará a cabo del 20 de mayo y el 11 de junio de este 2023.

🏆 The stage is set. Which nation will lift the FIFA #U20WC trophy?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 21, 2023