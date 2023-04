Cristiano Ronaldo en graves problemas en Arabia Saudita

Una abogada lo demandaría por el delito de deshonra pública.

Cristiano Ronaldo estaría en serios problemas en Arabia Saudita luego de hacer un gesto obsceno al finalizar el duelo entre Al Hilal y el Al-Nassr del pasado martes, duelo en el cual el club de “CR7” fue derrotado.

El agarrarse en dos oportunidades sus genitales lo ubican en el terreno de juego legal y con peligro de una deportación, por lo menos, esa sería la denuncia de una abogada saudí que se ha hecho eco en la prensa internacional.

El pasado martes, el Al Hilal recibió en el Estadio Internacional Rey Fahd al Al-Nassr como parte de la fecha 25 del campeonato saudí. El equipo de Ronaldo ha disputado 24 partidos.El delantero nigeriano, Odion Jude Ighalo, abrió el marcador a los 42’ desde el punto penalti, la misma fórmula utilizó para incrementar en el 62’ el resultado a 2-0, y de una vez, sentenciar el marcador a favor de los locales.

Al finalizar ese duelo, y cuando Cristiano Ronaldo se dirigía a su camerino, la afición del Al Hilal empezó a corear el nombre de Messi, situación que descontroló a portugués. No es la primera vez que la afición rival se ensaña con ese tema tanto para “CR7” como también para Messi.

La reacción del futbolista luso fue rápida y espontánea. Se agarró sus partes íntimas en dos oportunidades, acción que causó revuelo en Arabia Saudita, un país con tradición distinta a la europea.

Cristiano Ronaldo only got a yellow for this challenge 😳 pic.twitter.com/05eH8qZqvw

— ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2023