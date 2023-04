Tebas: “Laporta no ha convencido en sus explicaciones”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que Joan Laporta “no ha aclarado nada” sobre los pagos hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, mientras ocupaba el cargo.

El famoso ‘Caso Negreira’, es una investigación por posible corrupción realizada por la Agencia Tributaria de España, que involucra a José María Enríquez Negreira, exárbitro de fútbol español que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, y al Fútbol Club Barcelona, del que el colegiado habría recibido unos pagos por un montante global de 7,3 millones de euros, acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, mientras estaba en cumplimiento de sus funciones en el CTA. Esta investigación se hizo pública el 15 de febrero de 2023.​ Actualmente hay dos denuncias aceptadas por la juez.

El caso ha tenido un gran impacto en el mundo del fútbol, ya que el FC Barcelona es uno de los clubes más importantes y exitosos del mundo, con una gran cantidad de seguidores y patrocinadores. El club ha sido objeto de una gran atención mediática y ha sido criticado por su supuesta falta de transparencia y ética. Además, el caso también ha llevado a que su presidente, Joan Laporta, haya salido a dar explicaciones en la asamblea de socios, donde dio pocas explicaciones y se dedicó más a atacar al Real Madrid, que terminó respondiendo con un video.

Tebas responde a Laporta tras la asamblea

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha afirmado este miércoles tras la Asamblea de entidad que las explicaciones del presidente Joan Laporta sobre el caso Negreira no han convencido al resto de sus homólogos en la máxima competición.

“Ha intervenido Laporta para dar sus explicaciones durante 20 minutos, un resumen de la rueda de prensa de ayer. Pero no ha habido un interrogatorio al presidente del Barcelona. Los clubs quieren que se investiguen esos pagos, no los consideran correctos. Laporta no ha convencido en sus explicaciones. Consideramos que no han quedado claras”, ha manifestado Tebas.

💬 "Yo se lo he dicho a Laporta: lo de los pagos es inentendible". 📌 Además, Javier Tebas anuncia que LaLiga ha solicitado que el hijo de Enríquez Negreira sea investigado en el proceso. pic.twitter.com/uSDiueZNuw — Relevo (@relevo) April 19, 2023

El máximo dirigente ha enfatizado en que “le he dicho que no ha dado las explicaciones y que no le he entendido. Es inentendible. No son explicaciones suficientes. Es inentendible pagar tantos años al vicepresidente del Comité de Árbitros. Enríquez Negreira no está como investigado y hemos escrito al juzgado para que le añadan como tal”. “¿Si Laporta debe dimitir? Ya lo he dicho y sigue pensando lo mismo, no tengo nada más que añadir”, ha añadido en otro momento. “Y no, ningún otro presidente ha pedido su dimisión, ni yo, aunque igual otro día me caliento y se lo digo”, ha dicho entre sonrisas.

También ha subrayado que el Real Madrid no ha intervenido en este tema y no ha apuntado ninguna información sobre la actitud del club blanco, representado por el director general José Ángel Sánchez, durante la intervención de Joan Laporta.

Tebas ha hecho hincapié al insistirle en el caso Negreira que “LaLiga no puede mirar a otro lado en estos temas. No creo que el Barcelona comprase árbitros, pero hay indicios de que los pagos querían influir. La mera intención puede ser conducta punible”. “No he hablado con muchos presidentes, pero por lo que he detectado Laporta no ha resuelto las dudas sobre por qué pagó esas cantidades a la familia Enríquez Negreira, pese a que Laporta ha dicho que era por informes”.

El encuentro más esperado. 📌 Tebas y Laporta se saludaron en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga. 📌 Por el Real Madrid acudió José Ángel Sánchez. 📌 Están presentes los 32 clubes. pic.twitter.com/kiGHsy9wPy — Relevo (@relevo) April 19, 2023

