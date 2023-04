Rodrygo explica su celebración al estilo de Cristiano Ronaldo

El joven extremo brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes avanza a pasos agigantados para inscribir su nombre en la historia de su equipo en la Champions, tras volver a lucirse el martes con un doblete que eliminó al Chelsea.

“Rodrygoles”, titula este miércoles en primera el diario As, mientras que para Mundo Deportivo “los ‘blues’ perdonan, Rodrygo no”, tras un partido en el que el brasileño fue el atacante más incisivo de su equipo.

El extremo brasileño aprovechó primero una asistencia de su compañero Vinicius para abrir el marcador (58), antes de sentenciar el encuentro en Stamford Bridge empujando a las mallas locales un balón dejado en boca de gol por Fede Valverde (80) y dar el pase a semifinales de Champions.

“No sé cómo explicarlo. La Champions es una competición muy especial para mí, todas las veces que he jugado pude hacer algo para ayudar a mi equipo y estoy muy contento”, dijo Rodrygo, que ya había se había puesto la camiseta de héroe de la Champions de su equipo la pasada temporada.

#UCL | Rodrygo, con un doblete, y Thibaut Courtois, con sensacionales intervenciones, fueron determinantes para que el cuadro español ganara en Inglaterra. https://t.co/LJSlEgJkFq — Publisport (@Deportes_PN) April 18, 2023

Rodrygo Viral

Al finalizar el partido, Rodrygo fue entrevistado por el canal oficial de la Champions League, y ahí explicó su espontánea celebración. “Bueno, primero yo pensé resbalarme con la rodilla, pero yo tengo una pequeña inflación y no podía hacer eso. Luego, me vino a la cabeza mi ídolo, quien es Cristiano (Ronaldo), y no sé, he dicho bueno, voy a hacer la de Cristiano”.

Otro de los momentos virales de Rodrygo Goes fue al referirse al premio que da la UEFA al mejor jugador del partido, que en el duelo del Chelsea-Real Madrid fue para el uruguayo “Fede” Valverde. “Él merece también (el premio), bueno, voy a hablar con él que yo creo que era para mí con dos goles ahí. A él “Valverde” le agradecí por la asistencia y es un fenómeno. Así que siempre es un placer y es una locura que él sea el MVP del partido”.

Asimismo, muchos usuarios en la red social de TikTok recordaron el momento en el cual Rodrygo conoció por primera vez a su ídolo, Cristiano Ronaldo. En ese video, el futbolista sudamericano muestra cómo le temblaba su cuerpo al tener de frente al máximo ídolo del madridismo.