Primera División: Intensa lucha por el no descenso a Segunda División

El Puerto San José está en una situación complicada, así como los equipos reconocidos de Chimaltenango, Sanarate y Sacachispas.

Deportivo Zacapa y San Benito F. C. han firmado su boleto a cuartos de final, de forma directa, en la Liga Primera División de No Aficionados al terminar la fecha 16 de la fase regular. Por aparte, equipos como Deportivo Sololá, Puerto de San José, San Juan, Chimaltenango, Sanarate y Sacachispas luchan incansablemente para no descender a la Segunda División.

En el grupo B, la situación para la recta final está al rojo vivo, ya que ocho de los 10 equipos aún tienen posibilidades de llegar a ocupar las casillas 3, 4, 5, 6, las cuales dan boleto a la ronda de clasificación para cuartos de final. Por el grupo A, siete son los equipos que luchan por las primeras seis casillas.

Grupo A

La Liga Primera División de No Aficionados jugó este fin de semana la fecha 16 de la fase regular de su torneo Clausura 2023. Coatepeque se impuso a Catarina F. C. 4-3 en el Estadio Israel Barrios con goles de Christian Solares (5’), Charles Martínez (12’), Oliver Díaz (57’) y Johao Soch (59’). Por el conjunto visitante anotaron: Pablo Barrios (21’) y Enzo Herrera (72’ y 83’). Este triunfo le permite al conjunto coatepecano liderar su grupo con 29 puntos, una unidad más que el sublíder Quiché F. C. (28 unidades).

Por su parte, el representativo quichelense se impuso 3-1 al equipo del Deportivo Suchitepéquez con goles de Mynor Estrada (17’), Brayan González (45’+3’) y Emmanuel Mendizábal (65’). Por su parte, el “Gigante del Sur” hizo gol por intermedio de Erick Rivera (37’). La victoria le permite a Quiché F. C. seguir en la lucha por arrebatarle a Coatepeque esa primera posición. Los del “Imperio Maya” se perfilan también a los cuartos de final de forma directa.

San Pedro 0-0 Deportivo Marquense

San Juan 2-2 Puerto San José

Deportivo Sololá 0-1 Nueva Concepción

Coatepeque 4-3 Catarina F. C.

Quiché F. C. 3-1 Deportivo Suchitepéquez

En las últimas dos fechas, siete equipos buscan su acceso a la fase final del campeonato de Primera División.

Grupo B

En este sector, San Benito derrotó al Aurora F. C. 1-0 (Mario Castellanos al 55’), y Barberena igualó con Deportivo Zacapa 1-1, y con estos resultados, tanto los peteneros como los zacapanecos han firmado de forma oficial su boleto a los cuartos de final. Esperarán rivales, los cuales saldrán de una ronda previa a la de cuartos de final.

Deportivo Sacachispas 1-1 Chimaltenango

Sanarate 3-1 Universidad

Juventud Pinulteca 0-1 Atlético Mictlán

San Benito 1-0 Aurora F. C.

Barberena 1-1 Deportivo Zacapa

En este grupo, ocho equipos aún buscan los cuatro boletos de acceso a la ronda preliminar de cuartos de final. Los otros dos, San Benito y Zacapa ya tienen asegurada su presencia en cuartos de final.

Descenso

En el tema del descenso, la situación del grupo A se enfoca en Deportivo Sololá y Puerto de San José. Tras 16 fechas y a falta de dos para culminar la fase regular, los porteños son último del acumulado con 36 unidades y los del altiplano penúltimos con 37 puntos. Con 38 enteros está San Juan y podría meterse en problemas si no obtiene sus siguientes 6 puntos.

Por el grupo B, Chimaltenango con 35 puntos es el último lugar (zona de descenso) y Sanarate con 37 es noveno (zona de repechaje por la permanencia), aunque en el octavo está Sacachispas también con 37 puntos, de momento, por diferencia de gol está salvando la categoría.

En la Primera División hay tres descensos: Los últimos lugares de cada grupo, y los penúltimos juegan un repechaje entre sí por la permanencia, el perdedor de esta serie es el tercer descendido a la Segunda División.

