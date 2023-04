Sub-20: Jorge Solorzano sueña con estar en el Mundial Argentina 2023

El jugador de la Universidad de Northrigde es parte de la preparación final del combinado Sub-20 de cara al segundo mundial de Guatemala en esta categoría.

“Es una gran bendición estar aquí con todos los muchachos. Le tenemos que dar con todo al trabajo porque aquí estamos en los últimos días. Debemos prepararnos para llegar al 100 % al Mundial”, dijo Jorge Solorzano, seleccionado de la Sub-20 de Guatemala quien busca estar en la lista final de Rafael Loredo para la Copa del Mundo Sub-20 Argentina 2023, la cual se celebrará en un mes y tres días.

Al finalizar la primera sesión de entrenamiento, Solorzano brindó declaraciones en las cuáles resaltó cuál es su sueño y cómo se ha sentido en el ambiente de la “Bicolor”.

Sobre sus sensaciones de conformar este grupo, el juvenil señaló: “Yo me siento bien. Me he acoplado a los jugadores. Me han arropado y me siento como parte de ellos. Aquí sigo trabajando y me sigo mostrando al técnico”.