Chris Gutiérrez pierde su invicto en UFC ante Pedro Munhoz

El peleador con raíces guatemaltecas, Chris 'El Guapo' Gutiérrez, estaba invicto desde su debut en UFC, pero la racha llegó a su fin tras caer por decisión unánime ante el brasileño Pedro Munhoz.

El peso gallo con raíces guatemaltecas, Chris Gutiérrez, tuvo otra prueba sólida frente a este sábado, ya que se enfrentó a Pedro Munhoz en UFC Fight Night en Kansas City.

