El capitán de la Lazio Ciro Inmobile es arrollado por un tranvía en Italia

El accidente dejó destruido el carro en el que Ciro Inombile se transportaba junto a sus dos hijas.

El capitán de la Lazio y delantero de la selección italiana, Ciro Inmobile, sufrió un aparatoso accidente este domingo 16 de abril. El ariete fue arrollado por un tranvía en su país, lo que llenó de conmoción a su club y el entorno del calcio.

Imobile manejaba su vehículo acompañado de sus dos hijas cuando un tranvía no ha respetado un semáforo y terminó impactando el auto, el cual quedó destruido. Posterior al accidente tanto el delantero como sus hijas fueron trasladadas de manera inmediata al hospital. Para fortuna de la familia del futbolista, las imágenes del auto no reflejaron lo sucedido en materia humana, ya que las menores salieron ilesas.

Por su parte, Inmbole si tuvo consecuencias del impacto, ya que sufrió “un trauma de distorsión de la columna vertebral y una fractura compuesta de la décimo primera costilla derecha”, según adelantó la Lazio. El futbolista permanece en observación y tambión el club italiano adelantó que “las condiciones son buenas”.

