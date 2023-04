Chelsea vuelve a perder y deja serias dudas para la Liga de Campeones

La derrota es preocupante, teniendo en cuenta que los Blues tienen un partido crucial de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en Stamford Bridge en unos pocos días.

El Chelsea sufrió otra sorprendente derrota en casa ante el Brighton, en un partido en el que parecían tener el control. Los Blues comenzaron ganando con un gol de Conor Gallagher, pero no pudieron mantener la ventaja. El Brighton respondió rápidamente con un gol de Danny Welbeck para igualar el marcador y luego aseguró la victoria con un gol de Julio Enciso en el segundo tiempo.

Este resultado es un duro golpe para el Chelsea, que actualmente ocupa el undécimo lugar en la tabla de la Premier League y se encuentra fuera de las competiciones europeas. Los Blues han tenido una temporada decepcionante hasta ahora, y esta derrota en casa solo aumentará la presión sobre el entrenador Frank Lampard y sus jugadores. Con varios partidos importantes aún por jugar, el Chelsea necesitará una rápida recuperación si desea lograr sus objetivos esta temporada.

FULL-TIME Chelsea 1-2 Brighton

Goals from Danny Welbeck and Julio Enciso have earned Brighton their first #PL win at Stamford Bridge#CHEBHA pic.twitter.com/sETNhcRYEx

— Premier League (@premierleague) April 15, 2023