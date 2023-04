Valverde rompe el silencio y se refiere a la agresión a Baena

Estas son las personas que apoyan al futbolista sudamericano tras lo acontecido con "Álex" Baena.

Este jueves, el futbolista uruguayo e integrantes del Real Madrid, Federico “Fede” Valverde habló tras lo acontecido el sábado anterior cuando le propinó un golpe en el rostro al jugador del Villarreal “Álex” Baena.

Hasta hoy, no se tenía registrado una versión propia del futbolista sudamericano. Pero fue la periodista María Morán, del medio Gol Play, quien obtuvo las primeras declaraciones de “Fede”.

¿Estás mejor anímicamente?, fue la pregunta de la periodista. A lo que el futbolista uruguayo respondió: “Sí, sí”.

Asimismo, se le cuestionó con quién se ha apoyado. En ese sentido, Valverde mencionó: “La familia, la gente del Madrid, la gente me apoya en la calle. La verdad es de agradecer bastante”.

Valverde había guardado silencio tras lo ocurrido al finalizar el duelo entre Real Madrid-Villarreal (2-3) por La Liga. Su esposa, Mina Bonino, se había pronunciado el pasado lunes, después de que el futbolista afectado Álex Baena emitiera un comunicado.

En esa oportunidad, Bonino dijo: ““No soy vocera de nadie. Transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes”, en clara alusión al silencio de Valverde.

🚨 Primeras palabras de @fedeevalverde tras el encontronazo con Baena:

🎙️@Mariamoranh6: ¿Estás mejor anímicamente?

⚪️ Valverde: "Si, en estos momentos me he apoyado en la familia, en la gente del Madrid y los que me apoyan en la calle"

📺 #Golazo pic.twitter.com/ylsTunoetn

— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 13, 2023