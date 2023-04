Así le fue a Ignacio Fuentes en el Comunicaciones 2-2 Deportivo Malacateco

Pese a las críticas que hay en redes sociales por el arbitraje de Fuentes, el analista especializado en el tema, Jonathan Polanco, calificó de buena forma el trabajo hecho anoche el equipo de Ignacio.

Muchos aficionados criticaron en redes sociales el actuar del equipo arbitral en el duelo entre Comunicaciones y Deportivo Malacateco (2-2), el cual estuvo encabezado por Ignacio Fuentes. El central fue acompañado en las líneas por Julián Méndez, árbitro asistente uno; y Pablo Ramírez, el línea número 2. Este partido fue válido por la fecha 13 del torneo Clausura 2023 (reprogramado).

Dos penaltis marcados (uno por equipo), una jugada no marcada como penalti, expulsiones de los jugadores Matías Fracchia y Jorlian Sánchez, ambos de Comunicaciones, fuer parte del trabajo arbitral hecho anoche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

De acuerdo con el exárbitro y hoy analista arbitral, Jonathan Polanco, el réferi Ignacio Fuentes marcó correctamente el penalti a favor del Deportivo Malacateco que abrió la puerta al 1-0 luego del empujón de Matías Fracchia sobre Jonathan Morán.

“Correcta tarjeta roja (para Fracchia) por malograr oportunidad manifiesta de gol mediante un empujón. Si no le hacía falta quedaba mano a mano con el guardameta (Rubén Darío Silva).

@CremasOficial – @DMalacatecoToro 12’ ✅ correcto el árbitro al sancionar penal a favor de Malcateco. ✅ correcta 🟥 por malograr oportunidad manifiesta de gol mediante un empujón (zona DOGSO). Si no le hacía falta quedaba mano a mano con el GM.

Otra de las jugadas que causó opiniones divididas fue la ocurrida al 61’, cuando jugadores de Comunicaciones reclamaron un penalti, pero Fuentes lo marcó. Raúl González fue a buscar el esférico ante Erick González, quien cayó dentro del área.

Ante esta jugada, Polanco expresó: “La excelente ubicación del árbitro le permite acertar al no sancionar penal que pedían los cremas. El delantero busca el contacto con el defensor y se tira un clavado. La cultura del engaño de los jugadores”.

@CremasOficial – @DMalacatecoToro 61’ ✅ la excelente ubicación del árbitro le permite acertar al no sancionar penal que pedían loa Cremas. El delantero busca el contacto con el defensor y se tira un clavado. La cultura del engaño de los jugadores.

Polanco también destaca el trabajo arbitral en la jugada donde Rubén Darío Silva le cometió una barrida a Azarías Londoño y por consecuencia debió marcarse un penalti. “✅ trabajo en equipo, A consulta al árbitro asistente 1 (Julián Méndez) quien confirma que no había fuera de juego. Bien al sancionar penal por falta imprudente del portero de Malacateco. La única ventaja para no dar penal es un gol, no anotan regresa al penal para no beneficiar al infractor”.

Y de esta forma fue la evaluación arbitral del duelo entre Comunicaciones y Deportivo Malacateco. El único punto negativo, a consideración de Jonathan Polanco, fue de que el árbitro de anoche, Ignacio Fuentes, había dirigido también el duelo entre ambos clubes que se disputó en el Estadio Santa Lucía durante la primera vuelta.

