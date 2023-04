Día Internacional del Beso: Estos son los más polémicos en el futbol

Diego Maradona y Claudio Caniggia protagonizaron uno de los besos más recordados de la historia del futbol.

Este día, 13 de abril de 2023, se conmemora el Día Internacional del Beso. Fue establecido en honor a la pareja tailandesa Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes marcaron un récord Guinness en el 2013 por ser el beso más largo del mundo: 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, según la página Guinness World Records.

Pero el futbol, un deporte de pasiones y emociones no se queda atrás con besos que causaron polémica y revuelo mundial debido a que fue dado entre los propios futbolistas en pleno partidos. A continuación, repasamos los besos más polémicos en la historia del futbol.

Beso entre Maradona y Caniggia

Corría el año de 1996 cuando se realizó el clásico Boca Juniors-River Plate en la Bombonera. Claudio Caniggia venía con una pésima racha, pero aquel día marcó un triplete en la victoria de Boca 4-1 sobre River. En su eufórica celebración, Caniggia besó en la boca a Diego Maradona.

Más adelante, el beso que revolucionó el mundo futbolístico, tuvo sus consecuencias. Mariana Nanis, esposa de Caniggia, dijo sentir asco al ver aquel icónico momento. Maradona no se quedó callado y respondió: “Claudio es mi amigo, pero si no puede controlar a su mina, no existe”.

Otro clásico. Esta vez en Inglaterra: Manchester United-Manchester City en el 2010. Paul Aaron Scholes y Gary Neville se besaron en la boca al celebrar la victoria del United, la cual se dio con un gol de Scholes al 90’+3’. La polémica corrió a cargo de los medios de comunicación; Neville dijo que había sido por la euforia. En tanto, Alex Ferguson, técnico de aquel momento, le restó importancia al gesto: “Ha sido fantástico. Scholes ha sido el hombre del partido”.

En el 2012, los protagonistas fueron los franceses Olivier Giroud y Mathieu Debuchy. Era un partido internacional entre Francia y Alemania en el Weser Stadion de Bremen. Al 21’, Debuchy asistió y Giroud marcó, su celebración la sellaron con un beso que generó revuelo en el mundo.

Otros besos

Paul Gascoigne y Ally McCoist en un partido de la Copa escocesa en 1996

Diego Maradona y Carlos Tévez en entrenamiento

Iker Casillas y Sara Carbonero en la final de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010

