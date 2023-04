Lakers vuelven a playoffs tras vibrante partido ante Timberwolves

Con una sufrida victoria en la prórroga ante unos Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers sellaron la noche del martes su regreso a los playoffs de la NBA, en los que enfrentarán a los Memphis Grizzlies.

Los Angeles Lakers vencieron el martes 108-102 en el tiempo extra a los Minnesota Timberwolves en el repechaje a playoffs de la NBA y se citaron con los Memphis Grizzlies en la primera ronda de las eliminatorias.

El equipo de LeBron James (30 puntos) se rehízo en la prórroga de un frustrante final de tiempo reglamentario, cuando el base Mike Conley empató el partido con tres agónicos tiros libres a solo 0,1 segundos del final.

Empujados por sus 20.000 aficionados, los Lakers resistieron frente a unos Timberwolves con bajas sensibles y se aseguraron evitar una segunda temporada seguida fuera de playoffs.

Los Lakers serán el séptimo sembrado de la Conferencia Oeste en la postemporada y jugarán la primera ronda ante los Grizzlies, segundo.

“De esto se trata nuestro deporte. De llegar a abril y tener la oportunidad de jugar en la postemporada”, se felicitó ‘King James’, ávido por evitar que los Lakers se quedaran fuera de playoffs por segunda campaña consecutiva.

“Hemos estado a prueba todo el año y desde el parón del All-Star hemos jugado un buen basquet”, aseguró el máximo anotador histórico de la NBA.

Minnesota todavía puede clasificar a los playoffs si supera el viernes al vencedor del cruce del miércoles entre los New Orleans Pelicans y los Oklahoma City Thunder.

Dennis Schroder's clutch triple off the LBJ feed… through the eyes of our slo-mo #PhantomCam!

Schroder dropped 18 of his 21 points after halftime 🔥 pic.twitter.com/49Qg7oWdwp

— NBA (@NBA) April 12, 2023