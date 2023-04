Willy Coito destaca el carácter de sus jugadores y envía un mensaje a la comisión arbitral

"Existe una comisión que analiza los arbitrajes, se pueden equivocar como todo ser humano, pero no te podés equivocar solo de un lado... Demostramos un carácter enorme para sacar el resultado", expresó el técnico crema.

Comunicaciones, dirigido por el entrenador Willy Coito Olivera, logró obtener un importante empate ante Malacateco en un partido que se tornó muy difícil para ellos. La expulsión temprana de Matías Fracchia al minuto 13 y la posterior expulsión de Jorlian Sánchez en el segundo tiempo dejaron a Comunicaciones con sólo nueve jugadores, lo que complicó aún más la situación. Sin embargo, a pesar de estar en desventaja numérica, el equipo local no bajó los brazos y logró igualar el marcador gracias a los goles de Azarías Londoño y Rodrigo Saravia.

El empate obtenido por Comunicaciones es un resultado valioso dado las circunstancias adversas en las que se encontró el equipo. La capacidad de reacción del equipo y su determinación para no perder a pesar de estar en desventaja numérica son un indicador del carácter y la fortaleza mental del equipo de Willy Coito Olivera.

Willy Coito analiza el empate en inferioridad numérica ante Malacateco

El entrenador uruguayo habló en conferencia de prensa y no dejó escapar la oportunidad de lanzar un mensaje al arbitraje de Ignacio Fuentes, quien expulsó a dos jugadores cremas en el transcurso del partido.

“Existe una comisión que analiza los arbitrajes, se pueden equivocar como todo ser humano, pero no te podés equivocar solo de un lado y no es la primera vez que pasa con el árbitro de este partido, no son excusas, pero me quedo con la actitud de este equipo de siempre buscar el partido”, expresó el entrenador uruguayo.

Willy Coito Olivera destacó la capacidad de reacción de los jugadores que ingresaron en la segunda parte pese a estar en inferioridad numérica ante los toros.

“Los que entraron demostraron que por algo están en el club y eso es importante para la parte final del torneo, a pesar de estar con menos gente y tener dos jugadores menos fue difícil, pero me quedo con el empuje y actitud, para derrotar a Comunicaciones se necesita mucho más”, acotó el técnico crema.

Para finalizar, el uruguayo destacó el carácter del equipo y aseguró que no son ‘Moyodependientes’, como se había manejado tras el empate del pasado fin de semana ante Guastatoya.

“El partido fue difícil, demostramos un carácter enorme para sacar el resultado, quien me diga que dependemos de José (Contreras) me parece una falta de respeto para los jugadores que se rompieron dando todo en la cancha”, sentenció.

