¡Carlos Kamiani marca golazo en Primera División!

Al propio estilo del checoslovaco Antonín Panenka, el futbolista Carlos Kamiani marcó un penalti asombroso ante Barberena en el Estadio Pensativo.

Carlos Kamiani Félix, el extraoridnario futbolista que nación en México, pero que adoptó la nacionalidad de Guatemala, marcó este día un doblete de goles para darle al Club de Futbol Universidad la victoria 2-1 sobre Barberena F. C. en la celebración de la fecha 15 del torneo Clausura 2023 de la Liga Primera División de No Aficionados (liga de ascenso). Kamiani no solo fue la figura por los goles clave sino que también por haber convertido un penalti al estilo de Antonín Panenka.

La Universidad recibió a las 11:00 horas en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala a Barberena, conjunto representativo del departamento de Santa Rosa. Tras su triunfo, la “U” llegó a 22 puntos en 15 juegos disputados para mantenerse en la quinta posición del grupo B de la liga de ascenso.

Golazo al estilo “Panenka”

El duelo tuvo una gran figura y fue Carlos Kamiani. El nacido en México abrió el marcador con un derechazo que se fue anidar a la parte superior izquierda del portero Rodrigo Pombo. Posteriormente, un bello gol de tiro libre de Marlon Chun igualó las acciones antes de terminar la primera parte.

Ya en la etapa de complemento, Nicolás Lovato tuvo una clara oportunidad para marcar el 1-2, pero su remate se fue al paral derecho del meta Estuardo Sicán, quien se dio a conocer en Deportivo Marquenses, pasó por Municipal hasta llegar a la ”U”.

Con el 1-1, llegó la infracción de un penalti, y fue el mismo Carlos Kamiani quien lo ejecutó. Fue un momento inolvidable para los pocos aficionados quienes llegaron al graderío del Pensativo, ya que el jugador de 38 años con una carrera lenta y corta se posicionó frente al esférico y la elevó ante la tendida del portero Pombo para el 2-1 al 77’. Un gol al estilo “Panenka”, un golazo que le permitió a la Universidad ganar tres puntos, un gol que coloca al conjunto universitario en zona de clasificación.

Más adelante, fue expulsado el jugador Erwin el “Abuelo” Morales.

Resultados de la Primera División

Grupo A

Deportivo Suchitepéquez 3-2 Catarina (ayer)

Nueva Concepción 1-0 Quiché F. C.

San Pedro 2-0 Coatepeque

Puerto San José 2-0 Deportivo Sololá

Deportivo Marquense-San Juan F. C.: No se jugó por la llegada fuera del tiempo establecido para el equipo visitante

Grupo B

Usac 2-1 Barberena F. C.

Aurora 2-2 Sanarate

San Benito-Juventud Pinulteca

Chimaltenango 1-1 Atlético Mictlán

Zacapa-Sacachispas (20:00 horas)

