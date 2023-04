Así fue la herida de Lester Martínez tras el cabezazo de Isaiah Steen

Lester Martínez había dicho que el cabezazo dado por Steen lo desconcentró, pero que le dio valor para seguir adelante y llevarse el triunfo.

Publicidad

Para nadie era un secreto que la pelea de Lester Martínez ante el estadounidense Isaiah Steen sería bastante difícil. Muestra de ello fueron los fuertes golpes recibido por el boxeador nacional el pasado lunes en el cuadrilátero del Hotel Westgate, ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El golpe o la herida más fuerte que tuvo el pugilista petenero se dio tras un cabezazo de su rival, el cual impactó a la altura de su ceja.

El boxeador guatemalteco no dejó pasar la oportunidad para mostrar los gajes del oficio, y en sus redes sociales posteó una serie de fotografías que demuestran la herida y lo moretones que le dejó la lucha número 15 de su carrera profesional.

“Después de un par cabezazos” escribió Lester en su publicación, la cual muestra la herida profunda que le provocó un cabezazo dado por Steen en la parte inferior de la ceja izquierda, así como algunos cuantos moretones en su rostro.

Con un semblante feliz, el pugilista petenero también recordó su triunfo 15 en su carrera profesional con una fotografía del combate del pasado lunes ante Steen y agradeció el apoyo brindado por el pueblo guatemalteco.

Tras su pelea del lunes, la primera que tuvo en Las Vegas, y que era su sueño, Lester Martínez brindó declaraciones y se refirió a la técnica de Isaiah Steen, quien le propinó varios cabezazos y buscaba detener el combate en gran parte de la pelea al abrazarlo y neutralizar los golpes.

“Después del cabezazo comencé a tener una hemorragia. Sabía que en algún momento me podría afectar y me desconcentró un poco, pero cuando terminó el round me valió madres y pensé que tenía que pelear con huevos”, expresó Lester Martínez.

Lester sumó 15 victorias

Para nadie era un secreto lo mucho que el entorno del petenero luchó por cumplir su sueño de verle pelear en Las Vegas, pero estos intentos fueron hasta dos veces truncados en el pasado y fue hasta el 10 de abril que logró Lester su tan esperado anhelo. “De hecho mucha gente sabe que siempre que iba a pelear en Las Vegas pasaba algo, esta fue la tercera vez que pactaba una pelea. Como dicen ‘la tercera es la vencida’”, dijo Lester al finalizar el combate.

El séptimo asalto fue el preámbulo para que Lester Martínez debilitara a su rival y llevarlo al octavo donde sacó lo mejor de sí, y con su talento, disciplina, estrategia y todo el coraje guatemalteco, impactó sus mejores golpes que sacaron de competencia a su rival. En la recta final de este asalto, Lester impactó en varias oportunidades el rostro de Steen, lo que llevó al réferi a detener el combate y darle el triunfo al nacional por nocaut técnico.

Los números de Lester son 15 combates y 15 victorias, 13 de ellas por la vía del nocaut técnico.

(Visited 11 times, 11 visits today)

Publicidad