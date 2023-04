Copa de Oro 2023: Concacaf anuncia los quince estadios

El presidente de Concacaf, Victor Montagliani, señaló que “la Copa de Oro es nuestra competencia insignia y muestra lo mejor del futbol de selecciones nacionales masculinas en la región”. Añadió que “este es un momento muy importante para el futbol en la región, con la Liga de Naciones, Copas de Oro masculinas y femeninas, y otras emocionantes competencias de clubes y selecciones nacionales que se llevarán a cabo durante los próximos tres años a medida que nos acercamos al Mundial de la FIFA 2026”, que coorganizarán México, Canadá y Estados Unidos.

*Entre paréntesis los años en los que ya fueron sede.

La Concacaf anunciará el calendario completo, incluyendo los estadios asignados para cada partido y otros detalles en el sorteo oficial del torneo, el 14 de abril del 2023 en el SoFi Stadium (California).

