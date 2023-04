Comunicaciones enfrentará a equipos que luchan por no descender

Para los clubes que buscan la salvación, deberán medirse al "Crema", y eso les representa un desgaste más al infierno que actualmente viven por no descender.

Comunicaciones tiene duelos pendientes ante Santa Lucía Cotzumalguapa, Deportivo Iztapa y Deportivo Mixco en lo que resta del campeonato Clausura 2023. Los enfrentamientos son ante clubes que están viviendo un infierno con el tema de la lucha por no descender a Liga Primera División de No Aficionados. Asimismo, el calendario de partidos brindará duelos directos entre los involucrados por no perder la categoría, como por ejemplo el Iztapa y Achuapa del cierre de la fase regular, programado para el domingo 7 de mayo del presente año.

Se cumplieron 17 fechas del torneo Clausura 2023, lo que significa que solamente restan cinco jornadas (más partidos reprogramados) para culminar la fase regular y conocer qué equipos perderán la categoría y aquellos que estarán luchando por la copa. En el tema del descenso, Santa Lucía Cotzumalguapa, Achuapa, Mixco e Iztapa mantienen una lucha intensa por no descender.

Iztapa con 43 puntos en 38 duelos Mixco con 43 puntos en 39 juegos Achuapa con 43 puntos en 39 duelos Santa Lucía Cotzumalguapa con 30 en 38 juegos

Comunicaciones jugará un papel importante y determinante en la lucha que mantienen estos equipos para no descender, ya que hay duelos directos con el “Crema”, lo que se supone, desde ya, será una tarea difícil robarle puntos al capitalino.

#Clausura2023 | Así se encuentra la tabla de posiciones y el acumulado de la Liga Nacional de Guatemala 🇬🇹⚽ pic.twitter.com/jgSNi57bfE — Publisport (@Deportes_PN) April 9, 2023

Juegos de Comunicaciones

Comunicaciones recibe a Santa Lucía (jornada 18, sábado 15 de abril), visita a Deportivo Iztapa (jornada 19, miércoles 19 de abril) y recibe a Deportivo Mixco (jornada 20, sábado 22 de abril).

Además, Santa Lucía Cotzumalguapa deberá enfrentar a Iztapa, Mixco y Achuapa, todos involucrados en la lucha por el no descenso. En alguna oportunidad lo hará ya siendo un equipo descendido por lo que eso podría favorecer a algún equipo.

Achuapa-Santa Lucía, jornada 20 (domingo 23 de abril)

Deportivo Iztapa-Santa Lucía, jornada 21 (domingo 30 de abril)

Santa Lucía-Deportivo Mixco, jornada 22 (domingo 7 de mayo)

También hay un duelo directo entre los deportivos Iztapa y Achuapa en el cierre de la fase regular programada para el 7 de mayo. Los dos equipos que terminen en los lugares 11 y 12 de la tabla general (temporada 2022-2023) serán los descendidos a la Liga Primera División de No Aficionados.

#Clausura2023 | El empate entre Guastatoya y Comunicaciones les hace a ambos equipos perder la oportunidad de recortarle distancia al líder Xelajú MC.https://t.co/vIClJT22zA — Publisport (@Deportes_PN) April 9, 2023

