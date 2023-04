Zidane, Mourinho y Ancelotti formarán parte del nuevo comité de la UEFA

El ente rector del futbol europeo ha decidido crear un "consejo de fútbol" que reagrupará a 20 figuras, entre las que destacan Zinédine Zidane, José Mourinho o Carlo Ancelotti, encargadas de formular propuestas sobre la evolución del juego.

Bautizada como ‘UEFA football board’ esta estructura fue validada por el comité ejecutivo de la institución el martes en Lisboa. Tendrá su primera reunión el 24 de abril en Nyon, con motivo de la final de la Youth League -la Champions juvenil-.

Jose Mourinho and Gareth Southgate are part of a new UEFA advisory board formed of elite coaches and former players.

The aim of the advisory board is to tackle issues around the laws of the game, refereeing and the football calendar.https://t.co/irv1XlQVvd

